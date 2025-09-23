【レーナ バニーVer.】 2026年8月 発売予定 価格：24,200円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館アニプレックスより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「レーナ バニーVer.」。こちらは、TVアニメ「86―エイティシックス―」に登場する、ヒロインのレーナこと「ヴラディレーナ・ミリーゼ」を立体