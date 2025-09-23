【レーナ バニーVer.】 2026年8月 発売予定 価格：24,200円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アニプレックスより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「レーナ バニーVer.」。こちらは、TVアニメ「86―エイティシックス―」に登場する、ヒロインのレーナこと「ヴラディレーナ・ミリーゼ」を立体化したものだ。

今回は、レーナがセクシーなバニーガールの衣装をまとった姿で再現されている。全体的に美しい見た目に仕上げられており、いつも側に置いておきたくなるような魅力がある。レーナのファンなら、絶対に押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約260mmだ

バニースタイルということで、頭の上に大きなうさ耳を付けた姿がかわいらしい、こちらのレーナ。その近くには、2本のアホ毛が弧を描くようにくるんと飛び出しているところもしっかりと再現されている。淡い青紫色の長い髪は、美しいグラデーションが施されている。

横向きのポーズのため分かりにくいが、この髪の部分は毛先にかけて背中側でふんわりと広がっているようなかたちになっており、それが躍動感のある見た目につながっている。少し困り顔をしているような、なんともいえない表情もキュートだ。

困り顔がかわいい

頭の上がにぎやかだ

髪の一部は赤いポイントカラーで染められている

レーナの身につけている衣装は、よくあるバニースーツというよりも、どちらかというと下着に近いような見た目になっている。あちらこちらにフリルやリボンが付けられていることに加えて、手首にも白いアームカバーをつけているところがユニークだ。

下着のようなバニーガール衣装

フリルも丁寧に作られている

手首につけているアームカバーもおしゃれだ

お尻の辺りには、バニーらしいまん丸の尻尾が付けられているほか、衣装も髪の色に合わせて淡い色合いになっているところが似合っている。そこから白い太ももが出ているところがセクシーだ。脚には白いタイツと白いパンプスを身につけており、手を膝の辺りに添えながら、片足を上げて立っているポーズも美しい。

バニー衣装らしい尻尾も付けられている

少し体をよじらせたポーズになっている

一体感のある見た目の白いタイツとパンプス

こちらの「レーナ バニーVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約受付は10月12日までと、まだ少しだけ余裕がある。その前に実物をチェックしておきたいという人は、近くに寄ったついでにお店にも足を運んでみよう。

【フォトギャラリー】

(C) 2020 安里アサト/KADOKAWA/Project-86