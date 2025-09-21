「世界で最も著名な野球選手との近さを不正に利用して利益を得ようとしていた」--米ドジャース大谷翔平選手（31）と代理人、ネズ・バレロ氏の弁護側が、米ハワイ州の裁判所に提出した棄却申し立て書には、大谷サイドの怒りが込められていた。ハワイにおける不動産事業の広告起用をめぐって、訴訟トラブルに巻き込まれている大谷。提出された裁判資料を読み込むと、ともにビジネスを進めていたはずの原告との「複雑な事情」が浮か