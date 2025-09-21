北海道日本ハムファイターズは大谷翔平が所属した2016年、10年ぶりに日本シリーズ優勝を果たした。日ハムが日本一の栄冠に輝くまでの軌跡をノンフィクション作家の鈴木忠平氏が描く。パ・リーグ優勝がかかった西武戦の直前、栗山英樹監督への怒りを大谷はあらわにしていた。一体なぜ--。【画像】大谷翔平の“怒り”を伝えられた栗山英樹監督は“笑み”を浮かべたという。その真意とは◆◆◆「全試合出るつもりでいます」優勝へ