伊達みきお、納得いかないCMをぶっちゃけ「あれはこっちの意思じゃない」
2025年9月19日 7時40分

ざっくり言うと
伊達みきおが17日の番組で、自身が出演したアート引越センターのCMに言及
CMでの自身が怖すぎるとの指摘に「あれは台本に納得いってなかった」と告白
芸人がスベるCMについて、「こっちの意思じゃないんですよ」とも話した