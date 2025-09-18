虫歯と言えば、歯に穴が開いたことをイメージする人は多いと思いますが、穴が開く前の状態である「初期虫歯」をご存じでしょうか。歯の表面が白く濁っているのが特徴で、SNS上では「前歯が初期虫歯になっている」「初期虫歯は治る？」などの声が上がっているほか、「初期虫歯は修復（再石灰化）できる」という内容の声もあります。初期虫歯は本当に修復できるのでしょうか。歯が初期虫歯とみられる状態になったときの注意点や