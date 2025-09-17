今年1月、福島県郡山市で大阪から来た受験生の女性が飲酒運転の車にはねられて死亡した事故で、福島地裁は危険運転致死傷などの罪に問われた池田怜平被告（35）に懲役12年の判決を言い渡しました。（ANNニュース）【映像】実況見分に立ち合う池田怜平被告