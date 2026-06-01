「ニャンだお前は！」 クリーナーに興味津々の子猫YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、カーペットクリーナーと戦うマンチカンの子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「短い足がかわいすぎる」「見ていて飽きない！」の声が続出しました。【画像5枚】「お前ニャんだっ！」 これが“マンチカンの子猫の相手”です！カワイイ〜〜！注目を集めたのは「Kitten Coco lost to Carpet Cleaner」という動画です。画面は、子