9月16日に『フライデーデジタル』が、東京ヤクルトスワローズに所属する若手選手の不倫トラブルを報じた。なんでも同誌によると、チームメイトで6億円プレーヤーの村上宗隆選手（25）と同い年の「期待の星」とのことでーー。【写真】村上とは同学年、誕生日会の記念撮影で端っこに収まる金久保投手2018年にヤクルトからドラフト5位で指名され、東海大市原望洋高校（千葉県）からプロ入りした金久保優斗投手（25、以下敬称略）