¤­¤Î¤¦Ì¤ÌÀ¡¢±©¹õÄ®¤Î¼«Á³¸ø±à¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·âÁê¼¡¤°¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê»³·Á¡Ë ¤­¤Î¤¦¸áÁ°0»þ20Ê¬¤´¤í±©¹õÄ®¤ÎÁÏÂ¤¤Î¿¹¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ìÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÁÏÂ¤¤Î¿¹¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤¬³èÆ°¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤È¸«