ファミリーマートは、総額約2億円分相当のお得なクーポンとグッズをプレゼントする「ファミチキ あげあげ祭」を、2025年9月16日(火)から開催！ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」愛好家のみなさんへ、日頃の感謝を伝えるキャンペーンです。 ファミリーマート「ファミチキ あげあげ祭」  開催期間：2025年9月16日(火)から実施店舗：全国のファミリーマート約16,300店  ファミリーマートの看板商品