ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï£±£²Æü¡¢Í¹ÊØÊª¤òÅ¬ÀÚ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö°Æ¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÇÛÃ£°÷¤¬¸Î°Õ¤Ë±£¤·¤¿¤êÇÑ´þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï£²£°£²£±¡Á£²£´Ç¯¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬Í¹ÊØÊª¤ò¸Î°Õ¤Ë±£¤¹¤Ê¤ÉÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë£²£³·ï¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¹ÊØÊª¤¬Ì¤ÇÛÃ£¤À¤Ã¤¿»ö°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢Ã¯¤¬ÇÛ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Î°Õ¤Ç¤Ï