ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「ミャクミャク」模した培養肉、万博の大阪ヘルスケア館で展示 大阪・関西万博(2025年) ミャクミャク 時事ニュース 共同通信 「ミャクミャク」模した培養肉、万博の大阪ヘルスケア館で展示 2025年9月12日 17時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をかたどった培養肉 実用化に取り組む大阪大や企業のグループが、ウシの細胞を基に作成した 防腐措置を施した上で、万博閉幕まで大阪ヘルスケアパビリオンで展示される 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 「ミャクミャク」模した培養肉、万博の大阪ヘルスケア館で展示 記事時間 09/08 21:55 大阪・関西万博の大屋根リングにバスが衝突 ガラスの破片などが散乱 記事時間 09/05 09:50 佳子さまが大阪・関西万博を視察 完食されたペルー館の料理メニュー