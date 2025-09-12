¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹ > ³¤³°Áí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï ÍÆµ¿¼Ô¤Î²è¡Ä ¥¢¥á¥ê¥« ³¤³°¡¦¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹ »¦¿Í»ö·ï FNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï ÍÆµ¿¼Ô¤Î²èÁü¤Ï 2025Ç¯9·î12Æü 9»þ33Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤À¯¼£³èÆ°²È¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï FBI¤Ï11Æü¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿ ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆFBI¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö Âçºå¤Ç½÷»ù¤¬Ê¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ÈÄÌÊó¡¢2¿ÍÈÂÁ÷ 2025Ç¯9·î12Æü 20»þ23Ê¬ »ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤óµÞÀÂ¤«¤é5Ç¯¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ëÅ¡¤Îµ²±¡Ä¤¤¤·¤Î¤è¤¦¤³¤È¤Î¡È°©À¥¤ÎÆü¡¹¡É 2025Ç¯9·î12Æü 10»þ55Ê¬ ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢2ÅÙ¤á¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡ÖµñÈÝ¡×ÊóÆ»¡¡·ã¤ä¤»»Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ë¿´ÇÛ¡¢½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤µ¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤ 2025Ç¯9·î11Æü 20»þ50Ê¬ Ž¢²¶¤Ï¼ïÇÏ¤«!Ž£¤ÈÅÜÌÄ¤ëÉ×¤ËŽ¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¤·¤Æ¡ÄŽ£¤È¤¹¤¬¤ë¡ÄŽ¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¤ä¤á¤É¤Ž£¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÆñÌä 2025Ç¯8·î28Æü 7»þ15Ê¬ ÅÏÉô·ú¡¡¡Ö²¶¤É¤¦¤âÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Î¤è¡×¡È±ê¾å¡É¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ²¶¡¢5Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Äµö¤·¤Æ¤è¡× 2025Ç¯9·î11Æü 17»þ17Ê¬