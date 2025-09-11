9月11日、がんで4月から芸能活動を休止している、とんねるずの石橋貴明の最新の姿が報じられ、ファンから心配の声があがっている。「11日、『女性セブンプラス』ならびに『女性セブン』が報じたものです。2025年4月、食道がんの手術・治療のため芸能活動休止を発表した石橋さんでしたが、咽頭がんの併発もわかり、抗がん剤投与と食道切除手術に踏み切りました。抗がん剤の副作用は想像以上につらかったようで、吐き気や体のしび