9月3日に誕生日を迎えたドラえもん。それに合わせて6日に放映された『ドラえもん誕生日スペシャル』（テレビ朝日系）では、のび太と仲間たちが映画の世界に入り込んでしまうというストーリーで、劇場版さながらの大冒険が繰り広げられた。ドラえもんの劇場版といえば、1980年に始まり、今年で44作目を迎えた。アニメ版では2005年より声優が一新されたが、やはりドラえもんといえば故・大山のぶ代さん（享年90）の声がなじみ深いと