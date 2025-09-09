劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで猗窩座と伊之助のイラストが公開された。戦闘シーンを描いた2ショットで、意外な組み合わせにネット上で話題となっている。【画像】見たことない！猗窩座＆伊之助の2ショット公開された『鬼滅の刃』イラスト無限列車編での戦闘を描いた一枚だが、珍しい組み合わせにファンは「うお！これ、前回の煉獄さん&炭治郎のイラストと繋がっ