かつて「進め！電波少年」のヒッチハイク企画で一世を風靡したお笑いコンビ「猿岩石」。 【画像】有吉弘行とのコンビ・猿岩石でミリオンセラーを達成した名曲 ボケの有吉弘行、ツッコミの森脇和成のコンビは1990年代後半、日本中に社会現象を巻き起こした。その後、芸人として大ブレイクをはたした有吉に対し、森脇は芸能界を離れ、サラリーマン生活を経て現在は舞台役者として再出発している（前後編の前編）