弱い米雇用統計でドル安強まるドル円も一時１４６円台に下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、この日発表の米雇用統計が弱い内容となったことでドル安が強まった。ドル円も急速に売られ１４６円台まで一時下落。米国債利回りも急低下した。 ８月の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が２．２万人増と予想を下回る内容となり、労働市場の冷え込みを示す内容となった。短期金融市場では今月の利下げ確率を完