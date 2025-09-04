元レアル・マドリードのシャビ・アロンソを監督として招聘し、近年ブンデスリーガで結果を残してきたレヴァークーゼンだが、アロンソがレアルに引き抜かれ、後任探しに四苦八苦している。今季のスタートはアヤックスやマンチェスター・ユナイテッドでの経験があるエリック・テン・ハーグだが、クラブはわずか3試合で解任を決断。早々にクビを宣告した。『Sky Sports』によると、レヴァークーゼンは元トッテナムのアンジェ・ポステ