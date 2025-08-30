娘が保育園で友達の靴を隠した？その小さな行為の裏には、3歳の娘が抱える切ない「さみしさ」が隠されていました。園での予期せぬ事態に、主人公あさみは戸惑い、葛藤します。これは、親子の心がつながるお話です。『わが子が上履きを隠した理由』第4話をごらんください。 あさみは保育園の先生に対し、なつきの行動が「寂しさ」ゆえだったこと、そして自分の発言が影響したことを告白することに。先生は理解を示し、園全体で「