【MLB】ジャイアンツ4ー3カブス（8月28日・日本時間8月29日）【映像】今永昇太、話題の“謎のポーズ”8月28日（日本時間8月29日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対シカゴ・カブスの一戦で、カブス今永昇太がマウンド上で“謎のポーズ”を披露した。2-2の同点で迎えた4回裏・ジャイアンツの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた5番のケーシー・シュミットに対して今永は、直球を中心に上手く散らす投球で