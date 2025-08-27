上間菓子店（沖縄県豊見城市）が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした新商品「スッパイマンちいかわ一番」を9月8日に発売します。「弾けるスッパさ」を表現したデザイン同社の定番商品「スッパイマン（たねなし）」と「ちいかわ」がコラボした同商品は、通常の「スッパイマン」よりもすっぱさを控えた甘めの味付けで、ソフト食感が特長。たねがないため食べやすく、幅広い世代で楽しめる商品です。パッケー