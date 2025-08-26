¶áÇ¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÇÀ­²Ã³²¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢Í­Ì¾¤ÊÃËÀ­¤ÎÇÐÍ¥¤ä´ÆÆÄ¤¬À­ÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓÅÄÏÂ²Ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö50Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¤Æ¤¬¤±¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê1972Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î¶¯°ú¤Ê»£±Æ¼êË¡¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤¬¤½¤Î¸å¡¢¿´¿È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤­¤¿¤·¤¿·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÈ¯¡¦¸¡¾Ú±Ç²è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£¡Ö´ÆÆÄ