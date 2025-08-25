µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²»³Ú²È¡¦·Ý¿Í¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£47ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£2ºÐÈ¾¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÀ¼³Ú¤ò³Ø¤ó¤À¡£ºß³ØÃæ¤«¤é²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆó´ü²ñ¥ª¥Ú¥é¥¹¥È¥¥¡¼¥Ç¥£¥ªÍ½²Ê¤ò¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤â¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¡¼¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÁ´¹ñ600¤òÄ¶¤¨