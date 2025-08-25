40ºÐ¤ÇNSCÆþ³Ø¤Î·Ý¿Í¡È25´ü¤ÎÊì¡É»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ç»àµî¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎB¡×¸øÉ½
µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²»³Ú²È¡¦·Ý¿Í¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£47ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£2ºÐÈ¾¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÀ¼³Ú¤ò³Ø¤ó¤À¡£ºß³ØÃæ¤«¤é²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆó´ü²ñ¥ª¥Ú¥é¥¹¥È¥¥¡¼¥Ç¥£¥ªÍ½²Ê¤ò¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤â¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¡¼¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÁ´¹ñ600¤òÄ¶¤¨¤ë¾®Ãæ¹â¹»¤Ç¤Î¸ø±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥«¥Î¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥é¥¹¤ò6Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¾®ß·À¬¼¤²»³Ú½Î¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¥ª¥Ú¥é3ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂîµåÏ¢ÌÁ JTTA ·è¾¡Àï¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï40ºÐ¤Ë¤·¤ÆNSC¡ÊÅìµþ25´ü¡Ë¤ËÆþ³Ø¡¢Æ±´üÀ¸¤«¤é¡È25´ü¤ÎÊì¡É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï²»³Ú²È¤«¤é¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤â¤È100¿Í¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¤¥Á¥Ê¥Ê-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡×¤Ç2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFANY¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎB¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£°å»Õ¤«¤é¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï20¡ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤Î20¡ó¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£20¡ó¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤â·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
