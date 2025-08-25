モータースポーツ用シートをはじめ、ロングドライブに好適な高機能シートなどを開発しているスポーツシートメーカー、ブリッドの多機能バッグ「BRIDEマルチバッグ」がリニューアルして登場。2025年9月1日より注文受け付けを開始する。 【画像】ヘルメットやグローブ、シューズをまとめて収納できるBRIDEのマルチバッグ BRIDEマルチバッグは、サ