「どんでん返しの展開だったよね」「カラオケの十八番（おはこ）を披露したよ」など、日常でよく耳にする言葉や言い回し。この他にも「二枚目」「裏方」「楽屋」など、普段からよく使われる言葉の中には、実は“歌舞伎”が由来のものが数多く存在します。よく使われる歌舞伎由来の言葉を見ていきましょう。「差し金」も「大詰」も？最後になって物事がひっくり返るという意味で使われる「どんでん返し」。これは歌舞伎の世界から