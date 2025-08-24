マンチェスター・シティはやはり新たなGKを獲得するようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はパリ・サンジェルマンのGKジャンルイジ・ドンナルンマがシティ行きで個人合意に達したと報じた。指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が同選手の加入を熱望しており、移籍金は5000万ユーロ、日本円にして約86億円を下回るものになるとみられている。ただ、これはエデルソン・モラレスが退団した場合に