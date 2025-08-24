ロシアによるウクライナ侵攻が3年半を迎えるなか、停戦に向けた動きが出ている。拓殖大学客員教授の名越健郎さんは「停戦の鍵を握るドンバス地方には両国ともに譲れない条件があるが、ここにきてロシアが歩み寄りを見せている」という――。写真提供＝Pool／ABACA／共同通信イメージズ2025年8月18日、米国ワシントンD.C.のホワイトハウス大統領執務室で、ドナルド・J・トランプ米大統領がウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー