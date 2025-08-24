就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回は東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパンの3大損害保険のランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）2023年は早慶がトップ24年はどうなった？東京海上ホールディングス（東京海上日動