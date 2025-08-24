就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回は東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパンの3大損害保険のランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）

2023年は早慶がトップ

24年はどうなった？

東京海上ホールディングス（東京海上日動火災保険）、MS&ADインシュアランスグループホールディングス（三井住友海上火災保険）、SOMPOホールディングス（損害保険ジャパン）が3大企業の損害保険業界では、2025年3月期連結決算で増収増益となり、過去最高益を達成した。

損保業界では、サイバーリスク保険やインシュアテック（AI・デジタル技術）の導入など、業界の変化へ対応できる人材、特にIT・商品開発・海外展開に関心のある人材へのニーズが高まっていると推察される。

2023年の3大損害保険会社の「採用大学」ランキングでは、いずれの企業でも慶應義塾大学が1位となった。なお、三井住友海上火災保険では早稲田大学も同率で1位に並んだ。

24年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

【ランキング表の見方】

医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある（調査／大学通信）

