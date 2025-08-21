リヴァプールDFは今夏どのクラブへ移籍することになるのだろうか。『Daily mail』はギリシャ代表のコスタス・ツィミカスのマルセイユ移籍の可能性を報じた。元ブライトンのロベルト・デ・ゼルビ監督はツィミカスがマルセイユのシステムに適した選手だと考えており、今夏の獲得を希望しているという。ツィミカスは2020年にギリシャの強豪オリンピアコスからやってきたレフティで、ポジションは左SB。近年のリヴァプールではアンドリ