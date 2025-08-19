BTSのVが始球式に登場米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）の本拠地レッズ戦で、韓国の世界的人気グループ「BTS」のVが始球式を行うと17日（同18日）発表した。米ファンからは「なんだって？マジかよ」「何が起こっているんだ」と驚きの声が上がっている。韓国の超スターがドジャースタジアムに舞い降りる。Vは「テテ」という愛称でも親しまれている29歳。現地25日からのレッズ3連戦の初戦で登場する。ドジャース