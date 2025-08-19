ドジャース発表に「大ニュースだ」「最高にクール」 極秘だった情報解禁「どれほど我慢したか」球団関係者
BTSのVが始球式に登場
米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）の本拠地レッズ戦で、韓国の世界的人気グループ「BTS」のVが始球式を行うと17日（同18日）発表した。米ファンからは「なんだって？ マジかよ」「何が起こっているんだ」と驚きの声が上がっている。
韓国の超スターがドジャースタジアムに舞い降りる。Vは「テテ」という愛称でも親しまれている29歳。現地25日からのレッズ3連戦の初戦で登場する。
ドジャース公式Xは「アーミー（BTSファンの愛称）、準備はいいか？ Vが8月25日、ドジャースタジアムで始球式を行うぞ！」とつづり、Vの始球式を予告した。米ファンからは歓喜の声が上がっている。
「なんだって？ マジかよ」
「これはなんて大ニュースなんだ……待ちきれない」
「何が起こっているんだ」
「とても興奮しているわ」
「素晴らしい！ ロサンゼルスのアーミーは超ラッキーだね」
「これは最高にクールだ」
ドジャースのソーシャルメディアディレクターのスー・ジョーさんはXで「これを秘密にしておくためにどれほど我慢したか」とVの始球式は極秘情報であったことを明かしている。
（THE ANSWER編集部）