BTSのVが始球式に登場

米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）の本拠地レッズ戦で、韓国の世界的人気グループ「BTS」のVが始球式を行うと17日（同18日）発表した。米ファンからは「なんだって？ マジかよ」「何が起こっているんだ」と驚きの声が上がっている。

韓国の超スターがドジャースタジアムに舞い降りる。Vは「テテ」という愛称でも親しまれている29歳。現地25日からのレッズ3連戦の初戦で登場する。

ドジャース公式Xは「アーミー（BTSファンの愛称）、準備はいいか？ Vが8月25日、ドジャースタジアムで始球式を行うぞ！」とつづり、Vの始球式を予告した。米ファンからは歓喜の声が上がっている。

「なんだって？ マジかよ」

「これはなんて大ニュースなんだ……待ちきれない」

「何が起こっているんだ」

「とても興奮しているわ」

「素晴らしい！ ロサンゼルスのアーミーは超ラッキーだね」

「これは最高にクールだ」

ドジャースのソーシャルメディアディレクターのスー・ジョーさんはXで「これを秘密にしておくためにどれほど我慢したか」とVの始球式は極秘情報であったことを明かしている。



（THE ANSWER編集部）