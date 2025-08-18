¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢NBA¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅçÂôÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÏÂ¼¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤¬Æþ¤ëÁ°¤Ë»ØÆ³Ë¡¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅçÂôÍ¥»Ò¡Ø¼¸¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Î»ØÆ³½Ñ¼çÂÎÀ­¤ò¿­¤Ð¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£»³¸ý¸©¤Î¾¯Ç¯¥Ð¥¹¥±¤Ç²ÏÂ¼¤ò°é¤Æ¤¿¡Ö³Ø¤Ó¡×¡Ö¤¢