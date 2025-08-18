¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÄNBA¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¤òÊÑ¤¨¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅçÂôÍ¥»Ò¡Ø¼¸¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Î»ØÆ³½Ñ¡¡¼çÂÎÀ¤ò¿¤Ð¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»³¸ý¸©¤Î¾¯Ç¯¥Ð¥¹¥±¤Ç²ÏÂ¼¤ò°é¤Æ¤¿¡Ö³Ø¤Ó¡×
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤Í¡¢¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Û¤¦¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
²ÏÂ¼(¤«¤ï¤à¤é)Í¦µ±(¤æ¤¦¤)¤¬¥ß¥Ë¥Ð¥¹¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿Ìø°æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡Ê»³¸ý¸©Ìø°æ»Ô¡Ë¸µ´ÆÆÄ¤Î¿¹ËÜÉÒ»Ë(¤È¤·¤Õ¤ß)¡£NBA¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤Ë¡¢¿¹ËÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍ½ÁÛ¤ò²¿ÅÙÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
²ÏÂ¼¤¬»³¸ý¸©Æâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤«¤é¡¢¹â¹»²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤¡¢¿¹ËÜ¤Ï¡Ö3Ç¯´Ö°ìÅÙ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£21ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤ÇÂ¾¹ñ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡£NBAÄ©Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤â¡Ö¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¼«ÂÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²ÏÂ¼¤Ï2024Ç¯¤Ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¥Ä¡¼¥¦¥§¥¤·ÀÌó¡ÊNBA¥Á¡¼¥à¤È¤½¤Î»±²¼¤Ë¤¢¤ëG¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ê·ÀÌó¡Ë¤ò·ë¤Ö¤È³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë»Ä¤ê¡¢10·î¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤Ë½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¿Í4¿Í¤á¤ÎNBAÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤ÎÇÛ¿®±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Í¦µ±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Ë¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë»Ò¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¡¢¤¨¤Ã¡ª¡¡¤½¤³¤ËÅê¤²¤ë¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¤½¤³¤ËÅê¤²¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥¹
¤À¤«¤é¤³¤½²ÏÂ¼¤ÏNBA¤Î´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¥æ¥¦¥¡ª¡¡¥æ¥¦¥¡ª¡×¤È½Ð¾ì¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Êµåµ»¤Ï¡¢¹â¤¤¥»¥ó¥¹¤ä´¶À¤¬ÍÄ¾¯»þ¤ËÇÝ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÏÂ¼¤Ë¤½¤Î´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹ËÜ¤À¡£1996Ç¯¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤¿¡£Á°Ç¤¼Ô¤«¤é´ÆÆÄ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÍâÇ¯¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤ËÁá¤¯¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÅÜÌÄ¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ËÉé¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÅÀº¹Ê¬¤Î²ó¿ô¤Ê¤É¡¢È³Áö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ë³èµ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤¿¤ê¡£¸·¤·¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É»Ò¤É¤â¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤«¤é8Ç¯¸å¡£¤Þ¤¿¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£170¥»¥ó¥Áµé¤ÎÄ¹¿ÈÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áºÍÇ½¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬Â·¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡Ö¿¹ËÜ·¯¡¢Á´¹ñÂç²ñ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡Ê¤Î¼ÂÎÏ¡Ë¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»Ò¤É¤â¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£´ÆÆÄ¤ÏÅÜÌÄ¤ê¡¢È³¤âÍ¿¤¨¤ë»ØÆ³¤ò¸«Ä¾¤¹
¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ë¶µ»Õ¤Î·Ð¸³¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶µ°é¸½¾ì¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡Ö¼çÂÎÅª³Ø¤Ó¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¹Í¤¨¡¢²ò·èË¡¤òÃµ¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¶µ°é¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶µ»Õ¤¬°ìÊýÅª¤Ë²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤¿¤êÍÞ°µ¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¤Û¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¿¹ËÜ¤ÏÍý²ò¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶µ°é´Ñ¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î1990Ç¯Âå¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¶µ°÷¤È¤·¤ÆÃæ·ø¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹ËÜ¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤á¤Æ°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤Ç¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Û¤á¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤ë¡¢´èÄ¥¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï»ØÆ³¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Æ¥ß¥Ë¥Ð¥¹Ãæ¿´¤Ë¶µ°÷À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤Ð¤Ã¤«¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¶µ°÷¤Î»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ê¼çÂÎÅª³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ë¹Ö½¬¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÊ¢Íî¤Á¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ³¤¯
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òÂ·¤¨¤¿»ùÆ¸¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¿ï½ê¤Ç»Ò¤É¤â¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ç¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¿·¤·¤¤¶µ°é´Ñ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Û¤á¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´èÄ¥¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Û¤á¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤é¤Ë¤ã¿È¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÈÊ¢Íî¤Á¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤á¤ëÎý½¬¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ëÆü¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á´°÷¤¬¥µ¥Ü¤é¤Ê¤¤¡Ö´èÄ¥¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬2006Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2009Ç¯½©¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î²ÏÂ¼¤¬ÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢£9ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥æ¥¦¥¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿
¡ÖÀèÀ¸¡¢ÌÌÇò¤¤»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×
Îý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢²¼µéÀ¸Ã´Åö¤Î¥³¡¼¥Á¤¬Â©¤òÃÆ¤Þ¤»¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤òÇØÃæ¤Ç´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡Ê¼õ¤±¼ê¤ò¸«¤º¤Ë½Ð¤¹¥Ñ¥¹¡Ë¤Ê¤É¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤¹¤ëÃç´Ö¤Î¿Æ¤¿¤Á¤ò¤âÎº(¤È¤ê¤³)¤Ë¤·¡¢9ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥æ¥¦¥¡ª¡¡¥æ¥¦¥¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
²ÏÂ¼¤¬¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²ñÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¤¤¶õ´ÖÇ§ÃÎÎÏ¤ä¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤Ï¡ÖNBA¥Þ¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿¹ËÜ¤Ï¸À¤¦¡£±ýÇ¯¤ÎNBA¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬½¸¤á¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢²ÏÂ¼¤Ï½¢¿²Á°¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤º¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×
¾åµéÀ¸¤Î»î¹ç¤Ëµ¯ÍÑ¤·»Ï¤á¤¿4Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¿¹ËÜ¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤ò½é¤á¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤»Ò¤Û¤É¡¢Å¾¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤¬Ãç´Ö¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
Í¦µ±¡ª¡¡¤Ê¤¼ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª
ÉÝ¤¤´é¤Ç¤½¤¦ÅÜ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤é¤·¤¤¡¢¤È½ñ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¹ËÜ¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£²ÏÂ¼¤¬B¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿¹ËÜ¤Ï²ÏÂ¼¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡Ö¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿²ÏÂ¼ËÜ¿Í¤¬¡Ö¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¯¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¹ËÜ¤ÏÎÙ¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÅÙ¤âÅÜ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë²¸»Õ¤Î²£¤Ç¡¢²ÏÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤È¤ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¯¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
6Ê¬¡ß4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼À©¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë1¿Í3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡Ê18Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢²ÏÂ¼¤Ï4Ç¯À¸¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
4Ç¯À¸¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£²ÏÂ¼¤¬ºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤À¿¹ËÜ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÍ¦µ±¤¬¹â¹»»þÂå¤ËËèÆü¥·¥å¡¼¥È600ËÜ¥¤¥ó¡ÊÀ®¸ù¡Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬°ÊÁ°ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1000ËÜÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»Ò¤Î°ìÈÖ¤ÎºÍÇ½¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹ËÜ¤é¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥¹¥±¤¬¿´Äì¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¢º£Æü¤ÏÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´Äì¹¥¤¤Ê¤éÂÇ³«¤Ç¤¤ë
²ÏÂ¼¤¬6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¹ËÜ¤Ï½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¸å¤ËÈà¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¿¹ËÜ¤Î»ØÆ³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¼çÂÎÅª³Ø¤Ó¡×¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤¬¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2012Ç¯8·î¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÃæ±û¶µ°é¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç½é¤á¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿¡£2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¾®³Ø¹»¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤éÃæ³Ø¹»¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¹â¹»¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ÎÁíÂ§¤Ë¤Ï¡Ö¼çÂÎÅª¡¦ÂÐÏÃÅª¤Ç¿¼¤¤³Ø¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼çÂÎÅª¡¦ÂÐÏÃÅª³Ø¤Ó¤¬¤¤¤«¤Û¤É¤ËÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢NBA¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÆ²¡¹¤ÈÅú¤¨¤ë²ÏÂ¼¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏºÇ¶¯¤À¡£¸Î¾ã¤äÉÔ¶ø¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤¬¿´Äì¹¥¤¤Ê¤éÉ¬¤ºº¤Æñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡£²ÏÂ¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿¹ËÜ¤ò¡Ö¤¤¤¤¤Û¤¦¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤À¤í¤¦¡£¶µ¤¨»Ò¤¬ÁÛÄê³°¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
ÅçÂô Í¥»Ò¡Ê¤·¤Þ¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
ÃÞÇÈÂç³Ø4Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£Â´¶È¸å¡¢±Ñ¹ñÎ±³Ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÅìµþËÜ¼Ò¤Ø¡£1998Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¶µ°é¤Ê¤É¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¼¹É®¡£2023Ç¯5·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¥ª¥·¥à¤Î°ä»º¡¡Èà¤é¤Ë¼ø¤±¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ï2024¥µ¥Ã¥«¡¼ËÜÂç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡£¤Û¤«¤Ë¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÇ¿Æ¡¡Ë½ÎÏ¡¦ÀµÔÂÔ¤Ë¤Ê¤¼¤ï¤¬»Ò¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Î¤«¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡ØÉô³è¤¬¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£Ä´ººÊóÆ»¤âÂ¿¤¯¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É2020¡×MVP¼õ¾Þ¡£²Æì¸©Éô³èÆ°²þ³×¿ä¿Ê°Ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈZERO¶¨²ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÅçÂô Í¥»Ò¡Ë