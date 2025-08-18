映画「国宝」より映画「国宝」の興行収入が100億円を突破したと、配給元の東宝が18日、発表した。6月6日の公開から8月17日までの観客動員数は747万人で、興収は105億3千万円に達した。歴代興収上位はアニメ作品や洋画の大作が占める中、邦画実写作では歴代3位となった。邦画実写作で興収100億円を超えたのは「国宝」を含め4作あり、1位は「踊る大捜査線THEMOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」で173億円。他に「南極