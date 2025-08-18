¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤­¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¶¯¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤Î¤±¤ó¤¹¤¦»á¤¬X¤Ë¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç·ë¶É²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤º¤Ë¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø²¿¤Ë¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·²¿¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿É¤ß¤¬¤º¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¿Åª¤Ë¸«¤ë¤È