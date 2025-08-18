バイエルン・ミュンヘンは、クリストファー・エンクンクを今年夏の移籍市場で獲得するためにチェルシーとの交渉を数カ月前から重ねていた。既にエンクンク本人とは移籍について個人合意に達し、チェルシーもエンクンクの移籍を容認する姿勢を示していたことから、クラブ間交渉は比較的容易に成立するものと見られていた。しかし、ドイツ紙『Bild』によれば、チェルシーの関係者とエンクンクの代理人であるピニ・ザハヴィ氏が17日（