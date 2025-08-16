残価設定型クレジット（通称・残クレ）について、世間では「デメリットが多いサービス」とする否定的な意見も少なくありません。ただ、世間で言われるようなデメリットだらけのサービスであれば、はたしてここまで普及するものでしょうか。そこで今回、残クレを利用してアルファードを購入した30代夫婦の事例をもとに、残クレ利用者の実態を見ていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。“残クレ叩き”の背景みなさんは“残クレ・