現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大が15日、自身のインスタグラムを更新。弟で前IBF世界同級王者の銀次朗の闘病の様子が記録された動画を公開した。銀次郎は5月のIBF同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受けた。6日に大阪市内の故郷の熊本県内の病院に転院していた。優大は「銀次朗、意識あります。ネットニュースで「意識不明が続く」と出ていて、祖母もとても悲しんでいました。で