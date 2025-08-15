©ＢＳテレ東 朝から一杯、ちょっとだけ背徳感。でも、うまい！ＢＳテレ東では、そんな“朝呑みのよろこび”を堪能する新番組「イチバで朝呑み」を8月16日（土）夜10時から3週連続で放送します。舞台は、早朝から活気にあふれ、新鮮な食材が揃う全国各地の市場。市場内や周辺にある食堂では、連日「朝呑み」を楽しむお客さんで大盛況です。おじゃまするのは、プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子。お