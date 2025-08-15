Appleは訴訟の影響で、アメリカユーザー向けに血中酸素濃度測定機能を削除してApple Watchを販売していました。しかし、この血中酸素濃度測定機能が再設計により復活したことが明らかになっています。An update on Blood Oxygen for Apple Watch in the U.S. - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2025/08/an-update-on-blood-oxygen-for-apple-watch-in-the-us/Apple launching ‘redesigned Blood Oxygen feature’ on Apple W