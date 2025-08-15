PCゲームプラットフォームのSteamでは、一部の国で決済サービスのPayPalが利用不可能になっていることが明らかになりました。Steamの運営元であるValveが、PayPalが利用できなくなった理由を説明しています。Valve explain why using PayPal for Steam purchases isn't currently an option in a whole bunch of countries | Rock Paper Shotgunhttps://www.rockpapershotgun.com/valve-explain-why-using-paypal-for-steam-purcha