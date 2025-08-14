ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > まるでタイムアタック SBI証券の認証コード「40秒制限」に厳しすぎる… 証券会社 セキュリティ 時事ニュース ABEMA TIMES まるでタイムアタック SBI証券の認証コード「40秒制限」に厳しすぎるの声 2025年8月14日 18時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと SBI証券がセキュリティ強化のため、デバイス認証の方法を変更した件 サイトのログインに際した認証コードの表示時間は「40秒」だという 一連の作業を時間内に完了させられないユーザーが続出するなどしたそう 記事を読む おすすめ記事 SNSで「数億円を相続して突然お金持ちになった」というつぶやきが！ 急に多額の遺産を相続したときにするべきことは？ 2025年8月14日 10時10分 【オリックス銀行】特殊詐欺対策で警察との情報連携を開始 2025年8月8日 14時30分 海外不動産投資家・宮脇さき氏が指南「ドバイ・ポルトガル…“暗号通貨トレーダーは国外脱出ほぼ確実”」 2025年8月8日 18時0分 警備事業者向けオールインワンSaaS「警備フォース」、売上集計・原価計算・粗利率算出を実現する「経営分析機能」をリリース 2025年8月12日 18時32分 日経平均が史上最高値を更新、青空圏突入し「乱気流」アラート点灯中 ＜株探トップ特集＞ 2025年8月12日 19時30分