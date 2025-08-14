認証画面ABEMA TIMES

まるでタイムアタック SBI証券の認証コード「40秒制限」に厳しすぎるの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • SBI証券がセキュリティ強化のため、デバイス認証の方法を変更した件
  • サイトのログインに際した認証コードの表示時間は「40秒」だという
  • 一連の作業を時間内に完了させられないユーザーが続出するなどしたそう
記事を読む

おすすめ記事

  • SNSで「数億円を相続して突然お金持ちになった」というつぶやきが！ 急に多額の遺産を相続したときにするべきことは？
    SNSで「数億円を相続して突然お金持ちになった」というつぶやきが！ 急に多額の遺産を相続したときにするべきことは？ 2025年8月14日 10時10分
  • 【オリックス銀行】特殊詐欺対策で警察との情報連携を開始
    【オリックス銀行】特殊詐欺対策で警察との情報連携を開始 2025年8月8日 14時30分
  • 海外不動産投資家・宮脇さき氏が指南「ドバイ・ポルトガル…“暗号通貨トレーダーは国外脱出ほぼ確実”」
    海外不動産投資家・宮脇さき氏が指南「ドバイ・ポルトガル…“暗号通貨トレーダーは国外脱出ほぼ確実”」 2025年8月8日 18時0分
  • 警備事業者向けオールインワンSaaS「警備フォース」、売上集計・原価計算・粗利率算出を実現する「経営分析機能」をリリース
    警備事業者向けオールインワンSaaS「警備フォース」、売上集計・原価計算・粗利率算出を実現する「経営分析機能」をリリース 2025年8月12日 18時32分
  • 日経平均が史上最高値を更新、青空圏突入し「乱気流」アラート点灯中 ＜株探トップ特集＞ 2025年8月12日 19時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    3. 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
    4. 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    5. 5. 男性不明「行動が変容したクマ」
    6. 6. 息子が成人と性的な事した 発覚
    7. 7. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    8. 8. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    9. 9. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    10. 10. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    1. 11. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    2. 12. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    3. 13. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    4. 14. 役員退任 きんに君と女性の関係
    5. 15. ジャック・スパロウ役に復帰か
    6. 16. 実は高学歴だったラウールの素顔
    7. 17. やらない方がよかったリフォーム
    8. 18. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    9. 19. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    10. 20. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    1. 1. カミソリ飲んだような激痛…流行
    2. 2. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    3. 3. 男性不明「行動が変容したクマ」
    4. 4. 息子が成人と性的な事した 発覚
    5. 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
    6. 6. クマ襲撃 登山男性の安否不明
    7. 7. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
    8. 8. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
    9. 9. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
    10. 10. ガンホー 元従業員が3億円超流出
    1. 11. misono 参院選に出馬予定だった
    2. 12. 左手のないサルに噛まれ救急搬送
    3. 13. ハッピーセットに購入制限実施へ
    4. 14. クマ襲撃で男性不明 入山断念
    5. 15. 甲子園に爆破予告 容疑者を逮捕
    6. 16. 熱中症で死亡 ベッドが体液吸う
    7. 17. ハーモニーランドにはしか患者
    8. 18. 都内のコロナ感染 8週連続で増加
    9. 19. 黒ミャクミャクで高額転売狙った
    10. 20. 公園でも肉アレルギーになる恐れ
    1. 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    2. 2. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    3. 3. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
    4. 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
    5. 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
    8. 8. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    9. 9. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
    10. 10. 出産し180度変わった夫婦関係
    1. 11. 大量閉店 サンマルクに一体何が
    2. 12. 自民党きょう両院議員総会、首相退陣や総裁選前倒し要求相次ぐか…７月の参院選で惨敗
    3. 13. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    4. 14. 夜食には油がおすすめ 4つの理由
    5. 15. アラスカ米軍基地での米ロ首脳会談はプーチン氏の“晴れ舞台”に…トランプ大統領はロシアの思惑にまんまとハマる
    6. 16. パワハラ発覚 しっぺ返しの実態
    7. 17. ノーブラ自撮り 女性の投稿物議
    8. 18. 日本 子どもの幸福度も低水準に
    9. 19. 心霊系イベ団体 代表の重体報告
    10. 20. 落ちた口紅で間接キス 動画炎上
    1. 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
    2. 2. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
    3. 3. K-POP 貧弱な韓国の公演インフラ
    4. 4. 中国企業16社 私的に事務所開設
    5. 5. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
    6. 6. 旭日旗? オアシス投稿に批判
    7. 7. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
    8. 8. 「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた
    9. 9. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
    10. 10. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
    1. 11. 韓国ドラマ 元カノへの配慮も?
    2. 12. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
    3. 13. 米「黄岩島」の中国領海に侵入
    4. 14. トランプ氏再選後 有名人脱米
    5. 15. 不動産大手 華南城に清算命令
    6. 16. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    7. 17. 競争促進の大統領令廃止　トランプ氏、前任が署名
    8. 18. 認知症 日常生活に支障を来す?
    9. 19. 餌独り占めするゴリラに既視感?
    10. 20. 子どもに危険? 英ラブブに警鐘
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. やらない方がよかったリフォーム
    3. 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
    4. 4. 東京からの客びっくり 米が激安
    5. 5. 美人な20代看護師 月収を明かす
    6. 6. セブンプレミアムゴールドの魅力
    7. 7. 旅行費用 安く抑える方法は?
    8. 8. 不動産投資「マル秘テクニック」
    9. 9. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
    10. 10. ヤフオクに異常な価格の現金出品
    1. 11. 推し活に最適な「携帯プラン」
    2. 12. 年代別&業種別 日本の平均年収
    3. 13. マック ポケカ配布が早く終了
    4. 14. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
    5. 15. NY円、146円台後半
    6. 16. 下請けからの接待全面禁止で 竹中工務店が狙う別の“効果”
    7. 17. お年寄り体験で判明した「老人の意外な苦痛」
    8. 18. 定年後の生活「余裕あるはず」
    9. 19. 「ワハハ」創業者に隠し子がいた
    10. 20. 「すしポリス」に米国猛反発 火付け役は中国、韓国人?
    1. 1. YouTube AIでユーザーの年齢推定
    2. 2. Windows10サポート終了へ 米主張
    3. 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
    4. 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
    5. 5. 落とし物常習犯 必見！ 新生活にぜひ準備したいスマートトラッカーの使い方＆選び方
    6. 6. Xperia 気に入っている点の一つ
    7. 7. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
    8. 8. "みんなのうた"問題映像を検証
    9. 9. フクロウの羽に自動車の技術を-- 2019年のThinkPadで生まれ変わった冷却技術
    10. 10. 5GスマホOnePlus 8 Proは「カラーフィルターカメラ」搭載で899ドルから。699ドルからの無印8も
    1. 11. Mozilla、複数の脆弱性を修正したFirefox 96とThunderbird 91.5リリース
    2. 12. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
    3. 13. ヤマダ 船井破産報道受け発表
    4. 14. 「そろそろ出番です！」　送風重視の夏家電ベストバイ【即買いガジェット】
    5. 15. AIベンチャーがChrome買収オファー。提示額は約5兆円
    6. 16. ソニー 今後もXperia作り続ける?
    7. 17. iPadで描こう！ - iPadOS 26の「資料をたくさん広げられるウィンドウ表示機能」が便利
    8. 18. サイボーグか？ 低周波で早押し力をアップさせる装置を自作
    9. 19. レノボ・ジャパン　さまざまなニーズに対応したスペック構成のThinkPad Xシリーズ・Tシリーズの量販店モデルを発表
    10. 20. 液晶のドット抜け 解消できる?
    1. 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    2. 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    4. 4. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
    5. 5. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
    6. 6. 大谷翔平の降板 ド軍監督が言及
    7. 7. 大谷の快投に敵地実況も呆れ声
    8. 8. 桑田監督 G岡本は「怖さが出た」
    9. 9. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
    10. 10. 大谷 MLB初のメジャー初記録達成
    1. 11. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    2. 12. 乾貴士が語るサッカー界の今後
    3. 13. F1レッドブル 2番手争いで対立か
    4. 14. 朝ドラの家族イラストに反響
    5. 15. 甲子園 応援団の「悲劇」に
    6. 16. 全英オープン 日本語で会話も
    7. 17. 「障がいのある人に勇気を与えたい」先天性難聴の神村学園・茶畑颯志　ハンディ乗り越え甲子園出場の夢かなえる【甲子園】
    8. 18. 小祝さくら「重症説」の真偽
    9. 19. 楽天、再び「-0.5差」で首位　11日からの天王山2連戦は則本＆岸が先発へ
    10. 20. ダービー馬ダノンデサイルが着眼
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    3. 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    4. 4. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    5. 5. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    6. 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
    7. 7. ジャック・スパロウ役に復帰か
    8. 8. 実は高学歴だったラウールの素顔
    9. 9. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    10. 10. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    1. 11. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    2. 12. あいみょん タトゥー入れた背景
    3. 13. この子に罪ない あのに同情の声
    4. 14. 「き〇たま投稿」でアイドル物議
    5. 15. 辛坊「運が悪けりゃ死んでた」
    6. 16. ナダルが旅行先で連行される
    7. 17. 意味深…佐々木希のインスタ異変
    8. 18. 蒼井そらに唖然…誕生日全然違う
    9. 19. 武井壮 日本人の精神は「国宝」
    10. 20. 家購入したら隣の住人が山内健司
    1. 1. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
    2. 2. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    3. 3. 白雪姫を現代風に 11万いいね
    4. 4. 評価低くても...47歳転職の理由
    5. 5. 楽なのに「穿くだけ」叶える名品
    6. 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    7. 7. しまむらの「即買い」バッグ続々
    8. 8. 夜のデートで印象左右する眉&髪
    9. 9. 【ロイズ】とうもろこし&かぼちゃフレーバーの｢ロイズアールショコラ｣が新登場♪
    10. 10. 脈ありって思っていい？ 男性の「何気ない行動」の意味とは
    1. 11. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
    2. 12. Amazon宣伝でAmazonを宣伝
    3. 13. 下着姿で投球ポーズを披露！23代目“トリンプ・イメージガール”が決定
    4. 14. 裂いちゃダメ 枝毛の原因と処理
    5. 15. 【H&M Studio】初のリゾートコレクション｢Resort Capsule｣が発売♪
    6. 16. 歯学部女子大生のリアルな日常
    7. 17. 夏の透け感 NARSのパウダー
    8. 18. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    9. 19. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
    10. 20. 「リカルデント」「クロレッツXP」のガムが無料に。セブンが《1個買うと1個もらえる》を追加したよ〜！（8月14日時点）
    x