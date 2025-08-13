サウサンプトンの実力者は今夏ステップアップが期待されている。『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、ウェストハム・ユナイテッドはサウサンプトンに所属するU-21ポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスの獲得に動いているという。ポルトガルの名門スポルティングの下部組織出身であるM・フェルナンデスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると昨夏にサウサンプトンへ完全移籍。昨季はデビューシ