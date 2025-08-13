◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦健大高崎 ― 京都国際（2025年8月13日甲子園）健大高崎（群馬）の石垣元気投手（3年）が13日、史上初の「前年春夏王者の夏初戦対決」となった2回戦の京都国際戦に7回から4番手として登板。甲子園“最速タイ記録“となる155キロをマークした。最初の打者・清水詩太（3年）の初球に153キロが計測されると、甲子園がどよめいた。2球目は154キロで、3球目のカットボールで空振り三振