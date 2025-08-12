サン電子は急反騰している。同社は８日の取引終了後、取得総数１２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．３９％）、取得総額７０億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元策を評価した買いを呼び込んでいる。取得期間は８月１２日から２０２６年８月１０日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上並びに株主還元を図る。 同時に、２６年３月期第１四