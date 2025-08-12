サン電子<6736.T>は急反騰している。同社は８日の取引終了後、取得総数１２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．３９％）、取得総額７０億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元策を評価した買いを呼び込んでいる。取得期間は８月１２日から２０２６年８月１０日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上並びに株主還元を図る。



同時に、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は２５億８５００万円（前年同期比９．７％増）、営業損益は９０００万円の赤字（前年同期は１億３０００万円の赤字）、最終利益は１７億７５００万円（前年同期比８．６倍）だった。エンターテインメント関連事業は遊技機部品などの出荷量やレトロゲームの海外向け販売本数の増加などを背景に大幅な増収増益となり、営業損失の縮小に貢献。最終利益ではＣｅｌｌｅｂｒｉｔｅ社の持分法による投資利益などが寄与した。



出所：MINKABU PRESS